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Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa haftaya yükselişle başladı
AA / Muhammed Said Tanıl - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,80 artışla 2.049,54 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,80 artışla 2.049,54 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 16,22 puan ve yüzde 0,80 değer kazanarak 2.049,54 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,13 ve holding endeksi yüzde 0,77 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en çok kazandıran yüzde 2,30 ile iletişim oldu.

Analistler, küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahinleşen duruşu ve dünya genelinde rekor seviyelere çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarıyla karışık bir seyir izlendiğini bildirdi.

Bugün Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve işsizlik oranı ile ABD'de toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.050 ve 2.080 seviyelerinin direnç, 1.960 puanın destek konumunda bulunduğunu söyledi.

Öte yandan Borsa İstanbul AŞ, BIST 50 endeksinde yer alan paylarda 20 Aralık 2021'de uygulanmaya başlanan açığa satış işlemlerinde "yukarı adım kuralının" bugün de devam edeceğini duyurdu.

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AA / Muhammed Said Tanıl - Ekonomi Haberleri

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