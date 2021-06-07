Borsa haftaya yatay başladı
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Borsa haftaya yatay başladı

Borsa haftaya yatay başladı
Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,07 artışla 1.433,96 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,07 artışla 1.433,96 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,02 puan ve yüzde 0,07 değer kazanarak 1.433,96 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,22 ve holding endeksi yüzde 0,18 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,85 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 0,41 ile turizm oldu.

BIST 100 endeksi, geçen haftanın son işlem gününde pozitif bir seyir izleyerek günü yüzde 0,34 artışla 1.432,93 puandan tamamladı.

Analistler, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın daha yüksek bir faiz seviyesinin hem ABD Merkez Bankası hem de toplumun faydasına olacağını söylemesinin ardından piyasalarda karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.

Bugün yurt içinde Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 puanın destek, 1.440 ve 1.470 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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