Borsa Haftaya Yatay Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,02 azalışla 102.575,19 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 24,04 puan ve yüzde 0,02 azalışla 102.575,19 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,10 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,15 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,72 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,71 ile gıda, içecek oldu.

Cuma günü, döviz kurlarındaki yükselişlerin etkisiyle 29 Kasım 2017'den bu yana en düşük seviyesi olan 101.548,50 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,30 düşüşle 102.599,22 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da inşaat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile Avro Bölgesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

ABD ile Çin arasında gerçekleştirilen ticaret görüşmelerinden çıkacak haber ve açıklamaların da piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 102.500 puanın üzerinde tutunması durumunda tepki alımlarının güçlenebileceğini, bu seviyenin altında ise 101.300 desteğinin öne çıkacağını kaydetti.