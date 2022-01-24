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Borsa haftaya düşüşle başladı

Borsa haftaya düşüşle başladı
AA / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,31 azalışla 2.004,87 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,31 azalışla 2.004,87 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,29 puan ve yüzde 0,31 değer kaybederek 2.004,87 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,17 ve holding endeksi yüzde 0,30 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1'le spor, en çok kaybettiren yüzde 0,93'le ulaştırma oldu.

Geçen hafta boyunca dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 0,15 değer kaybederek 2.011,16 puandan kapandı. Endeks, haftalık bazda ise yüzde 2,98 değer kaybetti.

Analistler, jeopolitik riskler ve enflasyon endişelerinin pay piyasalarına yön veren temel faktör olmaya devam etmesinin beklendiğini belirterek, çarşamba günü gerçekleştirilecek ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesinde yatırımcıların temkinli bir duruş sergilediğini ve yön arayışının öne çıktığını söyledi.

Bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında Avro Bölgesi ve Almanya'da hizmet ve imalat sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin izleneceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.070 seviyesinin direnç, 1.970 ve 1.950 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi Haberleri

Borsa İstanbul, Ekonomi, Haber

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