Borsa haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,21 azalışla 1.388,20 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,21 azalışla 1.388,20 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,86 puan ve yüzde 0,21 değer kaybederek 1.388,20 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,30 ve holding endeksi yüzde 0,54 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,49 ile turizm, en çok kaybettiren yüzde 0,54 ile holding ve yatırım oldu.

BIST 100 endeksi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin bulunan haziran toplantısının ardından küresel piyasalarda oluşan satış dalgasının etkisiyle geçen hafta yüzde 4,8 değer kaybederek 1.391,06 puandan kapandı.

Analistler, Fed'in son toplantısında varlık alımlarının azaltılmasına ilişkin yönlendirmeye odaklanan piyasaların faiz artırımı zamanlamasına dair tahminlerin öne çekilmesiyle satış baskısı altında kaldığını, bu şok etkisinin yeni haftaya da taşındığını söyledi.

Bundan sonraki süreçte piyasaların enflasyon ve faiz beklentilerini etkileyebilecek her türlü veri ve açıklamaya duyarlılığının arttığını, bu kapsamda Fed Başkanı Jerome Powell'ın yarın Temsilciler Meclisi'nde yapacağı sunumun önem taşıdığını belirten analistler, bugün ise yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu verilerinin, yurt dışında ABD'de Şikago Fed Aktivite Endeksi ile Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 1.390 puanın altında kapanışlar gerçekleştirmesi durumunda 1.370 ve 1.350 seviyelerinin gündeme gelebileceğini, 1.470 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu