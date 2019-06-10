Borsa haftaya düşüşle başladı

Borsa haftaya düşüşle başladı

Borsa, haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,05'lik düşüşle başladı.

Borsa haftaya düşüşle başladı

Borsa, haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,05'lik düşüşle başladı. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,05'lik düşüşle başladı. Endeks, 47,57 puanlık azalışla 93 bin 761 puandan açılırken, bankacılık endeksi yüzde 0,17, holding endeksi de yüzde 0,12 değer kaybetti.
(İHA)

Kaynak: İHA
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