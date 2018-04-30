Borsa Haftanın İlk İş Gününü Düşüşle Tamamladı

Borsa haftanın ilk iş gününü yüzde 3,10'luk düşüşle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın ilk iş gününü yüzde 3,10'luk düşüşle tamamladı. Endeks, 3.331 puanlık azalışla 104 bin 282 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 6,2 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 3,60, holding endeksi de yüzde 3,62 değer kaybetti.

Borsa İstanbul yarın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla işleme kapalı olacak. - İSTANBUL