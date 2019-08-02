Borsa günün ilk yarısında yüzde 1,10 azaldı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,10 azalışla 100.782,09 puandan tamamladı.

2.08.2019 13:26
Borsa günün ilk yarısında yüzde 1,10 azaldı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,10 azalışla 100.782,09 puandan tamamladı.

Kaynak: Dunya.com

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