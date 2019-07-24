Borsa, günün ilk yarısında yüzde 0,38 düştü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,38 düşüşle 102.166,81 puandan tamamladı.

Borsa, günün ilk yarısında yüzde 0,38 düştü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,38 düşüşle 102.166,81 puandan tamamladı.

Kaynak: Dunya.com

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