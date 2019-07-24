Borsa, günün ilk yarısında yüzde 0,38 düştü
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,38 düşüşle 102.166,81 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,38 düşüşle 102.166,81 puandan tamamladı.
Kaynak: Dunya.com
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