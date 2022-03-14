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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

AA - Murat Aslan - Ekonomi
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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,63 artışla 2.087,25 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,63 artışla 2.087,25 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 33,40 puan değer kazanarak 2.087,25'e çıktı. Toplam işlem hacmi 13,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,81, holding endeksi yüzde 2,79 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 8,18 ile spor, tek kaybettiren ise yüzde 1,18 ile madencilik oldu.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü bildirdi.

Bu hafta başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere İngiltere, Japonya ve Türkiye'de merkez bankalarının faiz kararlarının yatırımcıların odağına yerleştiğini aktaran analistler, faiz kararlarının ve yönlendirmelerinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini kaydetti.

Analistler, öğleden sonra veri takviminin sakin olduğunu ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.950 puanın destek, 2.090 ve 2.130 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu belirtti.

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AA / Murat Aslan - Ekonomi

Borsa İstanbul, Ekonomi, Haberler

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