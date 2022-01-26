Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,04 artışla 1.965,23 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 20,16 puan değer kazanarak 1.965,23 seviyesine yükseldi. Toplam işlem hacmi 10,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,36, holding endeksi yüzde 1,18 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,36 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 0,57 ile iletişim oldu.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklanacak para politikası kararlarıyla birlikte piyasalardaki belirsizliğin azalacağı beklentisinin güçlendiğini kaydederek, bu durumun küresel pay piyasalarında risk iştahını beslediğini bildirdi.

Rusya ile Ukrayna arasında artan gerilimin ise varlık fiyatları için risk oluşturmaya devam ettiğini belirten analistler, konuya ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında olduğunu söyledi.

Analistler, bugün ABD'de toptan eşya ve perakende stokları ile yeni konut satışları verilerinin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.990 seviyesinin direnç, 1.940 puanın destek konumunda bulunduğunu ifade etti.