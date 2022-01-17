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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa günün ilk yarısında yükseldi
AA / Muhammed Said Tanıl - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,11 artışla 2.095,96 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,11 artışla 2.095,96 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 23,02 puan değer kazanarak 2.095,96 seviyesine yükseldi. Toplam işlem hacmi 15,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,60, holding endeksi yüzde 1,04 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,42 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,05 ile spor oldu.

Bugün açıklanan verilere göre, merkezi yönetim bütçe açığı aralıkta 145,7 milyar lira oldu.

Analistler, bu hafta perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantısından çıkacak faiz kararı ve karar metninde verilecek mesajların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını vurguladı.

Bugün, yurt dışında zayıf veri gündemi ve ABD piyasalarının kapalı olması nedeniyle sakin bir seyrin öne çıkabileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.110 seviyesinin direnç, 2.090 ve 2.070 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu söyledi.

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AA / Muhammed Said Tanıl - Ekonomi Haberleri

Borsa İstanbul, Ekonomi, Haber

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