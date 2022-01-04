Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,95 artışla 1.964,18 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 37,51 puan değer kazanarak 1.964,18 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 15,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,47, holding endeksi yüzde 1,92 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,98 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 0,50 ile turizm oldu.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de ISM imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi ile JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.000 seviyesinin direnç, 1.900 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi Haberleri

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