Son dakika haberleri... Borsa ilk yarıda yükseldi
Son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 1,52'lik değer kazandı.
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 1,52'lik değer kazandı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,52'lik değer kazandı. Endeks 28,15 puan artışla 1.878,63 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 11,1 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,58, holding endeksi yüzde 1,20 değer kazandı.
(İHA)
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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