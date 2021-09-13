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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi
Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,37 değer kazanarak 1.444,02 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,37 değer kazanarak 1.444,02 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareken eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 5,30 puan artışla 1.444,02 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 5,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,05 ve holding endeksi yüzde 0,40 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,31 ile madencilik, en çok gerileyen yüzde 1,19 ile spor oldu.

Bu arada, Türkiye'nin cari işlemler hesabı, temmuz ayında 683 milyon Dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 27 milyar 832 milyon dolar oldu. Sanayi üretim endeksi ise temmuzda aylık bazda yüzde 4,2 azalırken, yıllık bazda yüzde 8,7 artış gösterdi.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları, para politikalarına ilişkin belirsizlikler ve enflasyon baskısının fiyatlamalarda zorlukları beraberinde getirdiğini belirterek, bugün ABD'de bütçe dengesinin takip edileceğini bildirdi.

Piyasalarda yön arayışının sürdüğünü aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.430 puanın destek, 1.455 seviyesinin ise direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi Haberleri
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