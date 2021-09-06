Son dakika ekonomi: Borsa ilk yarıda yükseldi

Son dakika ekonomi haberine göre Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,40 değer kazandı.

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,40 değer kazandı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,40'lık değer kazandı. Endeks 5,89 puan artışla 1.474,57 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 5,2 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,94, holding endeksi ise yüzde 0,35 değer kazandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı