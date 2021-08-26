Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,57 değer kazanarak 1.461,60 puana çıktı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,57 değer kazanarak 1.461,60 puana çıktı.

Günün ilk yarısında alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 8,29 puan artışla 1.461,60 seviyesine yükseldi. Toplam işlem hacmi 5,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,27, holding endeksi yüzde 0,70 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,71 ile ulaştırma, en çok kaybettiren yüzde 2,35 ile turizm oldu.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yarın Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda yapacağı konuşma öncesinde para politikasına ilişkin artan belirsizliklerin küresel pay piyasalarında risk iştahını azalttığını ancak, Borsa İstanbul'un pozitif ayrıştığını söyledi.

Günün geri kalanında yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de büyüme ve haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın destek, 1.470 seviyesinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan