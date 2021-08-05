Borsa günün ilk yarısında yükseldi
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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,15 değer kazanarak 1.415,86 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,15 değer kazanarak 1.415,86 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2,06 puan artışla 1.415,86 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 6,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,82, holding endeksi yüzde 0,14 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,41 ile madencilik, en çok gerileyen yüzde 1,11 ile spor oldu.

Analistler, makro ekonomik verilerden gelen karışık sinyaller ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yayılmaya devam eden delta varyantının küresel bazda risk iştahını azalttığını, para politikaların ilişkin belirsizliklerin de devam ettiğini söyledi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı ile ABD'de işsizlik başvuruları verisinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın direnç, 1.390 ve 1.370 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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