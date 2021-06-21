Borsa günün ilk yarısında yükseldi
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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,13 değer kazanarak 1.392,88 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,13 değer kazanarak 1.392,88 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1,82 puan artışla 1.392,88 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 6,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,10, holding endeksi yüzde 0,35 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,81 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 1,21 ile gıda, içecek oldu.

BIST 100 endeksi, güne düşüşle başlamasına karşın Avrupa borsalarının yükselişe geçmesiyle birlikte alıcılı bir seyir izliyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısında varlık alımlarının azaltılmasına ilişkin yönlendirmeye odaklanan piyasaların faiz artırımı zamanlamasına dair tahminlerin öne çekilmesinden kaynaklanan satış baskısının yeni haftada da devam ettiğini belirtti.

Bundan sonraki süreçte piyasaların enflasyon ve faiz beklentilerini etkileyebilecek her türlü veri ve açıklamaya duyarlılığının arttığını, bu kapsamda Fed Başkanı Jerome Powell'ın yarın Temsilciler Meclisi'nde yapacağı sunumun önem taşıdığını belirten analistler, bugün ise yurt dışında ABD'de Şikago Fed Aktivite Endeksi ile Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.370 ve 1.350 seviyelerinin destek, 1.470 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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