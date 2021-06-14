Borsa günün ilk yarısında yükseldi
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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,08 değer kazanarak 1.462,05 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,08 değer kazanarak 1.462,05 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1,19 puan artışla 1.462,05 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 6,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,01 holding endeksi yüzde 0,49 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,89 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1 ile metal eşya, makina oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, cari işlemler hesabının beklentilerin altında açık vermesiyle birlikte sınırlı da olsa pozitif seyrini sürdürüyor.

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, nisan ayında 1 milyar 712 milyon dolar açık vererek son 6 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşirken, 12 aylık cari açık 32 milyar 737 milyon dolar oldu. AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının nisanda 2,43 milyar dolar açık vermesini bekliyordu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın çarşamba günü açıklanacak faiz kararı öncesi alış ağırlıklı bir seyrin hakim olduğunu ifade etti.

Yurt içinde bugün gözlerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden ile yapacağı görüşme başta olmak üzere gerçekleştireceği ikili temaslara çevrildiğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın destek, 1.470 ve 1.490 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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