Son dakika haber | Borsa ilk yarıda yükseldi
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Son dakika haber | Borsa ilk yarıda yükseldi

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Son dakika haber | Borsa ilk yarıda yükseldi

Son dakika haber... Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,53'lük değer kazandı.

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Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,53'lük değer kazandı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,53'lük değer kazandı. Endeks 7,51 puan artışla 1.416,70 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 11,7 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 4,00 artarken, holding endeksi ise yüzde 0,47 azaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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