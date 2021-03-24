Borsa günün ilk yarısında yükseldi
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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

24.03.2021 13:07 | Son Güncelleme: 24.03.2021 13:24
Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,76 değer kazanarak 1.401,67 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,76 değer kazanarak 1.401,67 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 24,25 puan artışla 1.401,67 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 12,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,95, holding endeksi yüzde 2,84 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,81 ile orman, kağıt, basım, tek gerileyen ise yüzde 5,70 ile metal ana, sanayi oldu.

BIST 100 endeksi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında 1.405,00 puanın üzerini test etti.

Erdoğan, AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'nde, "Son birkaç gündür piyasalardaki dalgalanmalar, Türkiye ekonomisinin temellerini, gerçek dinamiklerini, potansiyelini kesinlikle yansıtmıyor. Ekonomideki reform programımızın politikalarını ve takvimini ilan ettik. Vakit, daha çok çalışma, üretme ve hedeflerimize yürüme vaktidir. Ülkemize yatırım yapan uluslararası yatırımcılara Türkiye'nin gücüne ve potansiyeline güvenmeleri çağrısında bulunuyorum." açıklamalarında bulundu.

Analistler, stop-loss (zarar kes) emirlerinin azalmasıyla pay piyasalarının dengelendiğini, dün sert düşüş kaydeden banka hisselerinin de bugün yükselişe geçmesiyle tepki alımlarının güçlendiğini ifade etti.

Öğleden sonra ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının gündemin odağında bulunduğunu aktaran analistler, veri tarafında ABD'de açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi ile ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin izleneceğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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