Borsa günün ilk yarısında yükseldi
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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

16.03.2021 13:05 | Son Güncelleme: 16.03.2021 13:18
Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,46 değer kazanarak 1.562,58 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,46 değer kazanarak 1.562,58 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 7,11 puan artışla 1.562,58 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 9,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,10 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,19 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,54 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,84 ile sigorta oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ekonomideki toparlanmanın güçlü olacağı beklentilerinin fiyatlanması ve ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 1,6'nın altına gerilemesi ile küresel piyasalarda pozitif bir seyir izlendiğini söyledi.

Öğleden sonra yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi ve perakende satışlar verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.570 ve tarihi zirve konumundaki 1.582 seviyelerinin direnç, 1.550 ve 1.520'nin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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