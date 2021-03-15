Borsa günün ilk yarısında yükseldi
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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

15.03.2021 13:07 | Son Güncelleme: 15.03.2021 13:29
Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,39 değer kazanarak 1.563,51 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,39 değer kazanarak 1.563,51 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 6,12 puan artışla 1.563,51 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 8,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,70 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,36 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,82 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 2,63 ile spor oldu.

Analistler, bu hafta yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere gelişmiş ülke merkez bankalarının toplantılarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Merkez bankalarının faiz kararlarının yanı sıra tahvil piyasasında etkili olan satışları dengelemek için atılacak adımlar ve sözle yönlendirmelerin de takip edileceğini bildiren analistler, veri gündeminde ise bugün ABD'de New York Fed sanayi endeksinin öne çıktığını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.570 ve tarihi zirve konumundaki 1.582 seviyelerinin direnç, 1.550 ve 1.520'nin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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