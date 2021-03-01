Borsa günün ilk yarısında yükseldi
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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

01.03.2021 13:05 | Son Güncelleme: 01.03.2021 13:05
Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,04 değer kazanarak 1.501,34 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,04 değer kazanarak 1.501,34 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 29,95 puan artışla 1.501,34 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 10,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,93, holding endeksi yüzde 3,34 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,68 ile orman, kağıt, basım, tek gerileyen ise yüzde 0,08 ile spor oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, açıklanan büyüme verilerinin ardından 1.500,00 puanın üzerine çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), verilerine göre, Türkiye ekonomisi geçen yılın son çeyreğinde yüzde 5,9, 2020 yılında ise yüzde 1,8 büyüme kaydetti.

Analistler, Türkiye'nin salgın döneminde yılı büyümeyle kapatabilen nadir ülkeler arasında yer aldığına dikkati çekti.

Tahvil piyasalarında oynaklığın azalması ve ABD'de ekonomik destek paketinin Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmesinin ardından küresel piyasalarda risk iştahının arttığını belirten analistler, öğleden sonra Almanya'da enflasyon, ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ISM imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.430-1.450 bandının önemli destek bölgesi konumuna geldiğini, 1.520 seviyesinin ise direnç olarak öne çıktığını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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