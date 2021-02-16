Piyasalarda gün ortası
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Piyasalarda gün ortası

16.02.2021 13:05 | Son Güncelleme: 16.02.2021 13:22
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,44 artışla 1.569,43 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,44 artışla 1.569,43 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 6,94 puan değer kazandı.

Dün 1.562,49 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 6,96 puan ve yüzde 0,45 kazançla 1.569,45 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.561,31, en yüksek ise 1.575,70 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,85 ve sanayi endeksi yüzde 0,88 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,25 ve hizmetler endeksi yüzde 0,02 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 62'si yükseldi, 33'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Koza Altın İşletmeleri, Sasa Polyester, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, GÜBRETAŞ ve İpek Doğal Enerji oldu.

Altının onsu 1.824,10 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2160, sterlin/dolar paritesi 1,3930 ve dolar/yen paritesi 105,3 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,9270 liradan, avro 8,4190 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 artışla 1.824,10 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,2 azalışla 62,7 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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