Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,19 değer kazanarak 1.556,74 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 18,31 puan artışla 1.556,74 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 12,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,74, holding endeksi yüzde 1,24 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,29 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,47 ile spor oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi döviz kurlarındaki gerilemenin pozitif etkisiyle günün ilk yarısında alıcılı seyrine devam etti.

Dolar kuru, 6,9588 ile 5 Ağustos 2020'den bu yana en düşük seviyesini gördü.

Analistler, ABD'deki ekonomik destek paketine ilişkin gelişmelerin yatırımcıların odağındaki yerini koruduğunu belirtti.

Japonya'da açıklanan büyüme verisinin beklentileri aşması ve eski Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi'nin İtalya'da kabinesiyle yemin ederek göreve başlamasıyla piyasalarda pozitif bir seyir izlendiğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.570 seviyesinin direnç, 1.525 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu