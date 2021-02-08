Borsa günün ilk yarısında yükseldi
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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

08.02.2021 13:09 | Son Güncelleme: 08.02.2021 13:12
Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,18 değer kazanarak 1.529,86 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,18 değer kazanarak 1.529,86 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2,68 puan artışla 1.529,86 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 13,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,02, holding endeksi yüzde 0,75 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,47 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,42 ile spor oldu.

Analistler, ABD'deki teşvik paketine ilişkin olumlu haber akışıyla küresel pay piyasalarında alıcılı bir seyir izlendiğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.550 ve 1.570 seviyelerinin direnç, 1.505 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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