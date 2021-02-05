Borsa günün ilk yarısında yükseldi
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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

05.02.2021 13:03 | Son Güncelleme: 05.02.2021 13:06
Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,62 değer kazanarak 1.544,36 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,62 değer kazanarak 1.544,36 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 9,46 puan artışla 1,544,36 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 10,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,27 ve holding endeksi yüzde 0,97 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,21 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 0,49 ile turizm oldu.

Analistler, ABD'de hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, bugün yurt içinde Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'nin istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.550 ve 1.570 seviyesinin direnç konumunda olduğunu dile getiren analistler, olası düşüşlerde 1.505 puanın destek olarak öne çıkabileceğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar

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