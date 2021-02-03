Borsa günün ilk yarısında yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

03.02.2021 13:11 | Son Güncelleme: 03.02.2021 13:14
Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,50 değer kazanarak 1.518,98 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,50 değer kazanarak 1.518,98 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 7,55 puan artışla 1.518,98 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 12,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,32 ve holding endeksi yüzde 0,67 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,21 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 0,76 ile ticaret oldu.

Analistler, bugün açıklanan enflasyon verisinin beklentileri aşmasına karşın gerilemeye devam eden döviz kurlarının pay piyasalarını desteklediğini bildirdi.

Ekonomi yönetiminin piyasa dostu adımları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) fiyat istikrarını önceleyen sıkı para politikası duruşunun etkisiyle, Türk lirası varlıkların pozitif seyrini sürdürdüğünü vurgulayan analistler, küresel ölçekte ise ABD'nin teşvik paketine ilişkin beklentilerin risk iştahını artırdığını söyledi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.430 puanın önemli destek, 1.525 ve 1.570 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Özgür Özel Ali Çelebi Haydar Akar Ahmet Davutoğlu
Magazin Ali Sunal Cem Yılmaz Bülent Serttaş İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Fatih Terim Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler İzmir Kadıköy Otomobil Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Borsa günün ilk yarısında yükseldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.2.2021 13:31:53. #1.14#
title