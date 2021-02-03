Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,50 değer kazanarak 1.518,98 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 7,55 puan artışla 1.518,98 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 12,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,32 ve holding endeksi yüzde 0,67 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,21 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 0,76 ile ticaret oldu.

Analistler, bugün açıklanan enflasyon verisinin beklentileri aşmasına karşın gerilemeye devam eden döviz kurlarının pay piyasalarını desteklediğini bildirdi.

Ekonomi yönetiminin piyasa dostu adımları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) fiyat istikrarını önceleyen sıkı para politikası duruşunun etkisiyle, Türk lirası varlıkların pozitif seyrini sürdürdüğünü vurgulayan analistler, küresel ölçekte ise ABD'nin teşvik paketine ilişkin beklentilerin risk iştahını artırdığını söyledi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.430 puanın önemli destek, 1.525 ve 1.570 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar