Borsa günün ilk yarısında yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

02.02.2021 13:07 | Son Güncelleme: 02.02.2021 13:07
Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,47 değer kazanarak 1.514,46 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,47 değer kazanarak 1.514,46 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 22,01 puan artışla 1.514,46 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 12,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,28 ve holding endeksi yüzde 2,75 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran holding, tek gerileyen ise yüzde 0,35 ile madencilik oldu.

Analistler, ABD'de çalışmaları hızlanan teşvik paketine ilişkin beklentiler, Avrupa'da aşı tedarikinde yaşanan gelişmeler ve yurt içinde beklentilerden iyi gelen veriler sonucu düşüş eğilimini sürdüren döviz kurlarının etkisiyle pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendiğini ifade etti.

Öğleden sonra ABD'de New York Fed imalat endeksi ve ABD Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.430 puanın önemli destek, 1.525 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Özcan Özel Mustafa Şentop Mehmet Ali Çelebi Temel Karamollaoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Jason Statham Serenay Sarıkaya
Spor Hakan Kutlu Gökhan Gönül Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Marcel Tisserand
Tüm Haberler Türk İzmir Milli Manisa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Borsa günün ilk yarısında yükseldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.2.2021 13:10:47. #1.16#
title