Son dakika haber: Borsa ilk yarıda yükseldi
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Son dakika haber: Borsa ilk yarıda yükseldi

01.02.2021 13:03 | Son Güncelleme: 01.02.2021 13:26
Son dakika haber: Borsa ilk yarıda yükseldi

Son dakika habere göre Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 1,14 yükseldi.

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 1,14 yükseldi.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında 1,14'lük değer kazandı. Endeks, 16,79 puan artışla 1.490,24 puan olurken, toplam işlem hacmi 11,6 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,84, holding endeksi yüzde 1,67 değer kazandı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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