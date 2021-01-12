Son dakika haberi! Borsa ilk yarıda yükseldi
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Son dakika haberi! Borsa ilk yarıda yükseldi

12.01.2021 13:13 | Son Güncelleme: 12.01.2021 13:26
Son dakika haberi! Borsa ilk yarıda yükseldi

Son dakika haber... Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,48'lik değer kazandı.

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,48'lik değer kazandı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,48'lik değer kazandı. Endeks 7,40 puan artışla 1.543,59 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 15,9 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,02 azalırken, holding endeksi ise yüzde 1,15 değer kazandı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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