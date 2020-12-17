Son dakika haber: Borsa ilk yarıda yükseldi
17.12.2020 13:05 | Son Güncelleme: 17.12.2020 13:36
Son dakika haber... Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,18'lik değer kazandı.
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,18'lik değer kazandı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,18'lik değer kazandı. Endeks 2,44 puan artışla 1.394,89 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 13,7 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,11, holding endeksi ise yüzde 0,01 değer kazandı.
-İHA-
Kaynak: İhlas Haber Ajansı