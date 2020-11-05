Son dakika! Borsa ilk yarıda yükseldi
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Son dakika! Borsa ilk yarıda yükseldi

05.11.2020 13:09 | Son Güncelleme: 05.11.2020 13:25
Son dakika! Borsa ilk yarıda yükseldi

Gelen son dakika haberine göre Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 1,11'lik değer kazandı.

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 1,11'lik değer kazandı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,11'lik değer kazandı. Endeks 12,98 puan artışla 1.180,63 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 11 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,47, holding endeksi yüzde 1,58 arttı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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