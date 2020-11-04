Borsa ilk yarıda yükseldi
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Borsa ilk yarıda yükseldi

04.11.2020 13:07 | Son Güncelleme: 04.11.2020 13:26
Borsa ilk yarıda yükseldi

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,91'lik değer kazandı.

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,91'lik değer kazandı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,91'lik değer kazandı. Endeks 10,46 puan artışla 1.161,16 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 11,7 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,84 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,60 arttı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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