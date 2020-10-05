Son dakika ekonomi: Borsa ilk yarıda yükseldi
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Son dakika ekonomi: Borsa ilk yarıda yükseldi

05.10.2020 13:13 | Son Güncelleme: 05.10.2020 13:29
Son dakika ekonomi: Borsa ilk yarıda yükseldi

Son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 1,05'lik değer kazandı.

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 1,05'lik değer kazandı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,05'lik değer kazandı. Endeks 12,00 puan artışla 1.157,03 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 7 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,62, holding endeksi ise yüzde 1,06 değer kazandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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