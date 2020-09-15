Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
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Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,72 değer kazanarak 1.115,25 puana yükseldi.

Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
15.09.2020 13:05 | Son Güncelleme: 15.09.2020 13:10

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,72 değer kazanarak 1.115,25 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 7,96 puan artışla 1.115,25 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,41 ve holding endeksi yüzde 0,44 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,30 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 8,59 ile spor oldu.

Analistler, yarınki ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde, beklentilerden iyi gelen makroekonomik veriler ve yeni tip koronavirüs aşısına ilişkin olumlu haber akışı ile küresel risk iştahının yüksek olduğunu söyledi.

BIST 100 endeksinin, Avrupa borsalarına paralel yükseliş eğilimini koruduğunu ifade eden analistler, öğleden sonra ABD'de başta sanayi üretimi olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 seviyesinin direnç, 1.090 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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