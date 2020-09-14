Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,50 değer kazanarak 1.108,20 puana yükseldi.

Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
14.09.2020 13:05 | Son Güncelleme: 14.09.2020 13:05

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,50 değer kazanarak 1.108,20 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 5,49 puan artışla 1.108,20 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 6,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yatay seyrederken, holding endeksi yüzde 0,22 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,88 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, tek gerileyen ise yüzde 0,75 ile spor oldu.

Analistler, açıklanan temmuz ayı sanayi üretimi verisinin, ekonomideki toparlanmanın devam ettiğini gösterdiğini belirterek, BIST 100 endeksinin sanayi şirketlerinin hisseleri öncülüğünde pozitif görünümünü koruduğunu ifade etti. BIST Sınai endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,07 değer kazanırken, BIST Mali endeksin getirisi yüzde 0,27 oldu.

Öğleden sonra veri takviminin zayıf olduğunu kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 seviyesinin direnç, 1.090 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Donald Trump Muharrem İnce Mesut Barzani Devlet Bahçeli
Magazin Hadise Cem Yılmaz Burak Özçivit Tuna Kiremitçi
Spor Nuri Şahin Tamer Tuna Gökhan Töre Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Çocuk Antalya Jandarma Türk Lirası
Şu an buradasınız: Borsa, günün ilk yarısında yükseldi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.9.2020 13:08:38. #1.15#
title