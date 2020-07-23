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Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,05 değer kazanarak 119.325,27 puana yükseldi.

Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
23.07.2020 13:05 | Son Güncelleme: 23.07.2020 13:19

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,05 değer kazanarak 119.325,27 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.245,37 puan artarak 119.325,27 seviyesine çıkarken, toplam işlem hacmi 9,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,65, holding endeksi yüzde 1,10 artış kaydetti.Tüm sektör endeksleri yükselirken, sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,51 ile finansal kiralama oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin yanı sıra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bugünkü Para Politikası Kurulu toplantısının yatırımcıların odağında bulunduğunu bildirdi.

Öğleden sonra yurt dışında ABD'nin işsizlik başvurularının öne çıktığını kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 117.000 puanın destek, 119.500 ve 121.000 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin tamamı TCMB'nin bugünkü toplantıda politika faizini sabit bırakmasını bekliyor. 25 Haziran'daki son TCMB Para Politikası Kurulu toplantısında da politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 8,25'te sabit bırakılmıştı.

Kaynak: AA

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