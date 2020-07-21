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Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,93 değer kazanarak 120.395,77 puana yükseldi.

Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
21.07.2020 13:07 | Son Güncelleme: 21.07.2020 13:23

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,93 değer kazanarak 120.395,77 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.114,90 puan artarak 120.395,77 seviyesine çıkarken, toplam işlem hacmi 9,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,99, holding endeksi yüzde 1,08 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,99 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 0,38 ile inşaat oldu.

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 120.585,55 puana kadar yükselerek 17 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Analistler, yen tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin olumlu haber akışının yanı sıra ABD yönetiminin yeni teşvik paketi görüşmeleri ve AB liderlerinin kurtarma programı ve bütçe konusunda anlaşmalarının küresel pay piyasalarını pozitif etkilediğini belirtti.

Çin ve ABD arasında yaşanan gerilimin küresel risk iştahını gölgelediğini ifade eden analistler, yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin zayıf olduğunu, piyasaların salgın ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber odaklı seyir izleyeceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 116.500 ve 117.000 seviyelerinin destek, 121.000 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Kaynak: AA

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