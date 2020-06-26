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Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,94 değer kazanarak 115.215,56 puana yükseldi.

Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
26.06.2020 13:33 | Son Güncelleme: 26.06.2020 13:45

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,94 değer kazanarak 115.215,56 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.076,61 puan artarak 115.215,56 seviyesine çıkarken, toplam işlem hacmi 6,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,96, holding endeksi yüzde 0,86 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,80 ile finansal kiralama, faktoring, tek gerileyen ise yüzde 0,05 ile sigorta oldu.

Analistler, ekonomi yönetimi ve merkez bankalarının teşviklerinin devam edeceği beklentileri ile dünya borsalarında pozitif bir seyir izlendiğini kaydetti.

Yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade eden analistler, öğleden sonra yurt dışında ABD'de açıklanacak kişisel gelir ve harcamalar ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 116.000 seviyesinin direnç, 112.000 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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