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Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,75 artışla 108.907,76 puana yükseldi.

Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
03.06.2020 13:09 | Son Güncelleme: 03.06.2020 13:09

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,75 artışla 108.907,76 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 810,49 puan artarak 108.907,76 seviyesine çıkarken, toplam işlem hacmi 7,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,16 ve holding endeksi yüzde 1,03 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,49 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,71 ile madencilik oldu.

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 109.230,84 puana kadar çıkarak yaklaşık 3 ayın zirvesini gördü.

Analistler, küresel piyasalarda bol likidite ve ekonomilerin yeniden açılmasına ilişkin iyimserliğin risk iştahını artırdığını belirtti.

Yatırımcıların pay piyasalarına ilgisinin devam ettiğini aktaran analistler, öğleden sonra ABD'de açıklanacak ADP özel sektör istihdamı, hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve fabrika siparişleri verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 109.500 ve 111.600 seviyelerinin önemli direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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