Borsa, günün ilk yarısında yükseldi Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,35 artışla 106.947,32 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,35 artışla 106.947,32 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.426,84 puan artarak 106.947,32 seviyesine çıkarken, toplam işlem hacmi 7,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,27 ve holding endeksi yüzde 1,54 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,92 ile spor, tek gerileyen ise yüzde 0,36 ile turizm oldu.

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 107.112,76 puana kadar çıkarak 6 Mart'tan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklayacağı Para Politikası Topantı Özeti, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ISM imalat endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 106.000 puanın üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 109.500 direncinin gündeme gelebileceğini kaydetti.

Kaynak: AA