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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,76 artışla 102.935,72 puana çıktı.

Borsa günün ilk yarısında yükseldi
21.05.2020 13:12 | Son Güncelleme: 21.05.2020 13:12

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,76 artışla 102.935,72 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 771,25 puan artarak 102.935,72 seviyesine yükselirken, toplam işlem hacmi 5,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,03, holding endeksi yüzde 0,86 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,17 ile ticaret, en çok kaybettiren ise yüzde 2,38 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.

Analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının yatırımcıların odağında bulunduğunu belirtti.

Yurt dışında ise ABD'de açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi ile haftalık işsizlik başvuruları verisinin öne çıktığını, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşmanın da takip edileceğini söyleyen analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 103.200 ve 105.000 seviyelerinin direnç, 100.000 puanın destek konumuna geldiğini bildirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu TCMB'nin faiz indirimlerine bugün de devam edeceğini tahmin ediyor. 17 ekonomistin 15'i politika faizinde (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) indirim beklerken, politika faizine ilişkin indirim beklentilerinin medyanı 50 baz puan oldu. 22 Nisan'daki son Para Politikası Kurulu toplantısında, politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 8,75 düzeyine çekilmişti.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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