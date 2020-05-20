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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,66 artışla 102.658,41 puana çıktı.

Borsa günün ilk yarısında yükseldi
20.05.2020 13:12 | Son Güncelleme: 20.05.2020 13:12

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,66 artışla 102.658,41 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 675,46 puan artarak 102.658,41 seviyesine yükselirken, toplam işlem hacmi 6,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,38, holding endeksi yüzde 1,23 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,02 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren ise yüzde 0,48 ile elektrik oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en kötünün geride kaldığı ve karantina tedbirlerinin kaldırılmaya devam edeceği beklentilerinin dünya borsalarını desteklediğini kaydetti.

Öğleden sonra yurt içinde, konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ABD'de ABD Merkez Bankası (Fed) nisan ayı toplantı tutanaklarının takip edileceğini kaydeden analistler, Kovid-19'a ilişkin haber akışının da yatırımcıların gündeminde olmaya devam edeceğini belirti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 104.000 seviyesinin direnç, 100.000 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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