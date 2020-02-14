Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

14.02.2020 13:06 | Son Güncelleme: 14.02.2020 13:06

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,25 artışla 120.847,31 puana çıktı.



Günün ilk yarısında pozitif bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 306,78 puan ve yüzde 0,25 artarak 120.847,31 puana yükselirken, toplam işlem hacmi 7,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.



İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,29, holding endeksi yüzde 0,60 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,13 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 1,46 ile gıda, içecek oldu.



Güne yükselişle başlayan ve 121.580,54 puanı gören BIST 100 endeksi, 120.500-121.000 dar bandı içinde dengelendi.

Analistler, Suriye ile ilgili gelişmelerin yatırımcıların odağında bulunduğunu belirterek, öğleden sonra ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydetti.



Yayımlanan şirket bilançoları nedeniyle şirket ve sektör bazlı hareketlerin devam ettiğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 119.500 ve 118.200 seviyelerinin destek, 121.000 ve 122.500'ün direnç konumuna geldiğini söyledi.

Kaynak: AA