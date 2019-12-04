Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

04.12.2019 13:16 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:16

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,35 artışla 107.161,41 puana çıktı.



Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 371,53 puan artarak 107.161,41 puana yükselirken, toplam işlem hacmi 3,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.



İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,99 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,12 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,69 ile turizm, en çok gerileyen yüzde 0,48 ile finansal kiralama, faktoring oldu.



Analistler, öğleden sonra ABD'de ADP özel sektör istihdamı, hizmet sektörü PMI ve ISM imalat dışı endeks verileri ile İngiltere'de devam eden NATO Liderler Toplantısı'ndan gelecek haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.200'ün direnç, 106.400'ün destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA