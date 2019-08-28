Borsa günün ilk yarısında yükseldi

28.08.2019 13:10

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,07 artışla 96.096,33 puandan tamamladı.



Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 65,86 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.



İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,08 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,13 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,31 ile madencilik, en çok gerileyen ise 1,39 ile kimya,petrol,plastik oldu.

Güne yükselişle başlayan ve 96.500 seviyesinin üzerini test eden BIST 100 endeksi, 96.000 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD, haftalık mortgage başvuruları verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 95.500 puanın destek, 98.500 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA