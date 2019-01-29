Borsa, Günün İlk Yarısında Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,70 artışla 101.995,50 puandan tamamladı.



Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 705,74 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,23, holding endeksi yüzde 0,77 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,48 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en fazla gerileyen ise yüzde 1,04 ile kimya, petrol plastik oldu.



Banka hisselerinde yoğunlaşan alımların etkisiyle 102.000 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında bu seviyenin hemen altında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de toptan eşya stokları ve tüketici güven endeksi ile İngiltere parlamentosunda gerçekleştirilecek Brexit oylamasının takip edileceğini bildirdi.



ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerine ilişkin haber akışının da yatırımcıların gündeminde olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 seviyesinin direnç, 99.500'ün destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA